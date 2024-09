Conte lavora al rilancio di un uomo chiave: ecco l’azzurro che può diventare fondamentale

Folorunsho è stato reintegrato nel progetto di Antonio Conte, pronto a giocare un ruolo chiave nella nuova stagione del Napoli.

Il Napoli continua a rafforzare il proprio progetto sotto la guida di Antonio Conte. Recentemente, la squadra partenopea ha accolto di nuovo Michael Folorunsho, che ora si sta allenando con entusiasmo e dedizione a Castel Volturno. Il centrocampista, reduce da un’estate turbolenta, potrebbe giocare un ruolo chiave nel nuovo assetto tattico di Conte.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia che, nonostante la stagione del Napoli si limiti al campionato di Serie A e alla Coppa Italia, la rosa deve essere competitiva e ben strutturata. Il quotidiano sottolinea come la squadra, oltre a essere composta da coppie di giocatori di alto livello, potrebbe trarre vantaggio dall’inserimento di un “quinto uomo” che possa fare la differenza.

Folorunsho, reduce dall’esperienza positiva con l’Italia agli Europei e da una cessione al mercato di trasferimenti che non si è concretizzata, era stato inizialmente marginalizzato, allenandosi separatamente con i giocatori messi in lista di trasferimento. Tuttavia, il reintegro del centrocampista è avvenuto prima formalmente, con la consegna della lista definitiva alla Lega Calcio, e ora anche sostanzialmente, con la decisione di Conte di reintegrarlo stabilmente nel gruppo.

Questa mossa non solo dimostra la fiducia di Conte nelle potenzialità di Folorunsho, ma segna anche un’importante fase di rilancio per il giocatore, che potrebbe diventare una pedina cruciale nel progetto del Napoli. Con la stagione che entra nel vivo, la rinascita di Folorunsho rappresenta una delle chiavi per affrontare al meglio le sfide future e consolidare il progetto ambizioso di Conte.