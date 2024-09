Di Lorenzo bocciato, prestazione da rivedere: “Pastrocchio imperdonabile, ma reagisce con morale”

Le pagelle dei quotidiani bocciano Di Lorenzo, criticato per un errore cruciale e una prova insicura, ma il giocatore reagisce nella ripresa.

La prestazione di Giovanni Di Lorenzo nella partita di Nations League contro la Francia è stata al centro delle critiche. Le pagelle dei quotidiani nazionali non risparmiano commenti negativi, ma il terzino destro del Napoli ha dimostrato di avere una reazione positiva nonostante le difficoltà.

Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell’Italia, è stato protagonista di una prestazione opaca nel match di Nations League contro la Francia. Un errore cruciale all’inizio della partita ha concesso il vantaggio ai padroni di casa, e i giudizi dei quotidiani nazionali non sono stati indulgenti.

La Gazzetta dello Sport ha assegnato un deludente 4 al giocatore: “Insicuro da subito, e non solo nell’imperdonabile pastrocchio dell’1-0. Non si riprende più dallo shock: unica cosa positiva, un salvataggio su Griezmann.”

Il Corriere dello Sport è stato leggermente più indulgente, con un voto di 5: “Sembrava di essere tornati all’incubo dell’Europeo dopo 13 secondi, Barcola che gli va via e lui che frana a terra come un bimbo al parco. Schärer lo grazia dal giallo e non è da lui. C’è del buono: chiusura due volte nel cuore della nostra area, dove la Francia poteva farci male. Insomma, non molla mai.”

Anche Tuttosport ha attribuito un 5 al terzino: “Evidentemente l’inconscio gli ha proposto un flash del devastante Europeo e gli ha letteralmente bloccato i riflessi sul passaggio, giusto e per nulla impegnativo, di Cambiaso. Ingiustificabile, altrimenti, l’assenza di reattività che ha permesso al pur guizzante Barcola di rubargli palla. Reagisce con morale e cresce nella ripresa.”