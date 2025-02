La Russa sul big match Napoli-Inter:”Non firmo per lo Scudetto al Napoli, voglio anche la Coppa Italia”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso interista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento sullo sport tenutosi a Palazzo Lombardia, in vista della sfida di sabato tra il Napoli e l’Inter, esprimendo il suo entusiasmo e qualche scaramanzia in vista del big match.

«No, non firmo per la vittoria della Champions e lo Scudetto al Napoli. Io voglio anche la Coppa Italia», ha detto La Russa con tono deciso, lasciando intendere di volere il massimo per la sua Inter.

Interpellato su chi preferisca tra Simone Inzaghi e Antonio Conte, La Russa ha mostrato equilibrio: «Sono due grandi allenatori, molto diversi tra loro, ma entrambi restano nel cuore degli interisti».

Con l’Inter che ha recentemente riconquistato la vetta della classifica, La Russa ha commentato con moderato ottimismo: «Inizia bene la settimana da capolista, ma l’importante non è come si inizia, ma dove si arriva. Ci vediamo sabato sera…».

Quanto alla sua presenza allo stadio per il big match, il presidente del Senato ha svelato un dubbio dettato dalla scaramanzia: «Sono indeciso se andare a Napoli. Non ero mai stato allo stadio della Juve e, quando ci sono andato per la prima volta, abbiamo perso… Magari è meglio che la guardi in tv», ha ammesso con un sorriso.

Infine, La Russa ha individuato chi potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa Scudetto dell’Inter: «Sarà Martinez, ma non il centravanti… il portiere. Ha un compito difficilissimo, e se sarà all’altezza potrà essere la sorpresa che ci aiuterà davvero».

Il presidente del Senato, tra passione calcistica e scaramanzia, si prepara così alla sfida di sabato sera, consapevole dell’importanza del match per la corsa al titolo.