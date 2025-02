De Paola: “Napoli, vietato sbagliare a Como. Un altro stop farebbe scattare l’allarme”

Il direttore Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di Maracanà su TMW Radio, ha analizzato la delicata sfida tra Como e Napoli in programma questo weekend, sottolineando l’importanza della vittoria per la squadra di Conte.

COMO-NAPOLI, PARTITA DA NON SBAGLIARE

“Il Napoli arriva da tre pareggi consecutivi e ora ogni gara è una finale. Non vincere a Como farebbe scattare un campanello d’allarme. La squadra lombarda è ostica e ha migliorato tanto grazie al mercato. La vittoria con la Fiorentina dimostra che il Como è cresciuto e può mettere in difficoltà chiunque. Il vero problema per il Napoli rimane la fascia sinistra, che continua a essere il punto debole”.

LE ITALIANE IN EUROPA

Uno sguardo anche ai sorteggi europei e al cammino delle italiane: “Spero che finalmente una squadra italiana superi un’olandese. L’Inter ha un sorteggio favorevole contro il Feyenoord e deve sfruttarlo. Anche Lazio e Roma hanno avversarie alla portata. Mi piace vedere Ranieri e Dybala protagonisti, ma il successo dei singoli spesso mette in crisi il calcio organizzato”.

Il Napoli è quindi chiamato a dare una risposta chiara sul campo. A Como servono i tre punti per non compromettere il percorso e mantenere alte le ambizioni stagionali.