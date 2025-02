Di Lorenzo: “Napoli, entusiasmo ritrovato. Con Conte sogniamo in grande, ma pensiamo partita dopo partita”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di DAZN, raccontando l’emozione per il primo posto ritrovato, il rapporto con Antonio Conte e il sogno scudetto.

ENTUSIASMO RITROVATO

“Stiamo vivendo un momento bellissimo. La prima partita sembrava la continuazione della scorsa stagione, con la brutta sconfitta di Verona che nessuno si aspettava. Ma da lì la squadra ha reagito, cambiando marcia. Dal match contro il Bologna al Maradona si è ricreato entusiasmo e il nostro vero campionato è iniziato. L’unione con la piazza è fondamentale e l’energia dei napoletani non manca mai. Sta a noi cavalcare questa passione e sfruttarla al massimo”.

SOGNO SCUDETTO E OBIETTIVI

“Essere primi fa piacere, ma sappiamo che il campionato è lungo. Ce lo godiamo, ma rimaniamo concentrati, affrontando ogni partita al 120%. Ci sono tante squadre vicine e ci sarà da lottare fino alla fine. Il nostro obiettivo è crescere come gruppo e vedere dove possiamo arrivare. Penso solo al Napoli e ai suoi risultati. Il resto passa in secondo piano”.

IL RAPPORTO CON CONTE

“Con Conte c’è subito stato un bel legame. È un allenatore forte che ci ha trasmesso determinazione e voglia di competere per traguardi importanti. Dal primo giorno di ritiro lo stiamo seguendo e siamo convinti che potremo crescere ancora. Anche nei momenti difficili, la sua capacità di coinvolgere tutti fa la differenza. Gli infortuni ci sono stati, ma il gruppo ha risposto con forza e compattezza”.

NUOVI ARRIVI E GRUPPO SOLIDO

“McTominay ha avuto un grande impatto, ma anche chi gioca meno, come Gilmour, è fondamentale. Tutti danno il massimo durante la settimana, contribuendo al livello della squadra. Questo spirito di gruppo è ciò che ci sta facendo la differenza quest’anno”.

IL LEGAME CON SPALLETTI E IL PESO DELLE COPPE

“Con Spalletti ci sentiamo poco, ci vediamo in Nazionale e lì parliamo anche del Napoli, ma è normale che i rapporti cambino. Non giocare le coppe europee è una mancanza che sentiamo. Le competizioni internazionali ti danno stimoli diversi e sfidare le big europee ti aiuta a crescere. Quest’anno ci manca questa opportunità, ma lavoriamo duro per tornarci il prima possibile”.

RISCATTO PERSONALE E DI SQUADRA

“L’anno scorso è stato difficile per tutti, ma quest’anno siamo ripartiti con la voglia di riscattarci. Personalmente mi sento tornato ai miei livelli, ma questo è merito del lavoro di squadra. Siamo più consapevoli e vogliamo continuare così fino alla fine della stagione”.

Il Napoli di Di Lorenzo sogna in grande, ma con i piedi ben saldi a terra. Con Conte alla guida e un gruppo unito, l’obiettivo è continuare a crescere e provare a scrivere un’altra pagina importante della storia azzurra.