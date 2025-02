Conte lancia la coppia Lukaku-Raspadori contro il Como, la decisione su Spinazzola

Si avvicina la sfida del Sinigaglia tra Como e Napoli. Fabregas recupera due pedine importanti, mentre Conte deve rinunciare a Mazzocchi. Le ultime dai due campi.

Il Napoli si prepara alla trasferta di Como per la prossima giornata di Serie A, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Sinigaglia. Secondo quanto riporta Sky Sport, entrambi gli allenatori hanno già le idee chiare sulle formazioni da schierare.

Nel Como, Cesc Fabregas recupera Fadera e Kempf, con quest’ultimo che si riprende il posto al centro della difesa. Goldaniga parte dalla panchina, spazio a Smolcic. Il tecnico spagnolo dovrebbe optare per il 4-3-3, rinunciando a Cutrone: Da Cunha si posizionerà a centrocampo insieme a Perrone e Caqueret.

Per il Napoli di Antonio Conte, out Mazzocchi: sulla fascia toccherà a Leonardo Spinazzola, tornato a disposizione dopo l’infortunio. Juan Jesus partirà dalla panchina, con Di Lorenzo che agirà da braccetto nel 3-5-2. In attacco spazio alla coppia Lukaku–Raspadori.

Le probabili formazioni

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Dossena, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao Indisponibili: Moreno, Sergi Roberto, Van der Brempt, Alli, Azon, Vojvoda

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori Indisponibili: David Neres, Olivera, Mazzocchi