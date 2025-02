Ausilio: “Scudetto al Napoli? Firmo solo se l’Inter vince la Champions”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato un’intervista esclusiva ad Alberto Brandi per SportMediaset, toccando diversi temi caldi della stagione nerazzurra: dagli obiettivi stagionali al mercato, fino al futuro di Inzaghi e ai giovani in rampa di lancio.

TRA CAMPIONATO, COPPA ITALIA E CHAMPIONS: “NESSUNA PRIORITÀ, SI GIOCA PER VINCERE”

L’Inter si prepara a settimane decisive con gli impegni contro Lazio (Coppa Italia), Napoli (campionato) e Feyenoord (Champions):

“Parlare di priorità ora non ha senso. Siamo in corsa su tutti i fronti ed è il minimo per una squadra come la nostra. Vogliamo vincere e il fatto di essere ancora competitivi in tutte le competizioni ci dà più possibilità. Ogni partita è fondamentale.”

SOMMER OUT, FIDUCIA A MARTINEZ: “PRONTO A PRENDERSI LA SCENA”

Con l’infortunio di Sommer, tocca a Josep Martinez difendere la porta nerazzurra:

“Assolutamente fiduciosi in Martinez. Qualcuno ha criticato l’operazione, ma abbiamo puntato su un portiere giovane e di qualità. L’infortunio di Sommer non serviva per dimostrare il suo valore. In Coppa Italia ha già fatto bene e siamo sicuri che risponderà alla grande anche in campionato.”

IL MERCATO DI GENNAIO: “ROSA COMPLETA, COLPO ZALEWSKI UN’OCCASIONE”

Molti tifosi hanno criticato l’immobilismo dell’Inter a gennaio, ma Ausilio difende le scelte:

“La rosa è completa e ben strutturata. L’unico innesto è stato Zalewski, un’opportunità che non ci siamo fatti sfuggire. Non mi piacciono le rose troppo ampie, sono difficili da gestire. Abbiamo due giocatori per ruolo e siamo coperti in ogni reparto.”

TAREMI E FRATTESI: “FIDUCIA TOTALE, IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE”

Sul rendimento di Taremi e il futuro di Frattesi:

“Taremi ha avuto difficoltà ad ambientarsi, ma il suo valore non si discute. Ha davanti Lautaro e Thuram e non sempre ha avuto continuità. Su Frattesi, siamo contenti del suo percorso. Capisco la sua voglia di giocare di più, ma ha un futuro importante con noi. A fine stagione ci confronteremo serenamente, ma voglio pensare che resterà ancora a lungo all’Inter.”

FUTURO DI INZAGHI: “IL MIGLIORE PER L’INTER, RINNOVO? CON CALMA”

Sulle voci di rinnovo per Simone Inzaghi:

“Non c’è fretta. Inzaghi è il miglior allenatore che possiamo avere e siamo felicissimi di lui. Come è successo in passato, ci siederemo a tavolino a fine stagione e valuteremo. Potrebbe rimanere anche dieci anni all’Inter, ma è giusto fare sempre delle valutazioni.”

MONDIALE PER CLUB: “CI SARANNO SUCIC E CARBONI, VALUTIAMO PIO ESPOSITO”

Sui giovani che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club:

“Sucic e Carboni faranno parte della spedizione americana. Carboni sarà pronto tra fine aprile e inizio maggio. Su Pio Esposito ci confronteremo con la Federazione per capire se potrà unirsi, ma ci farebbe piacere averlo con noi.”

DONNARUMMA E IL FUTURO TRA I PALI: “INTERESSANTE, MA NON CI PENSIAMO”

Sul possibile arrivo di Gianluigi Donnarumma in futuro:

“Un profilo interessante, certo. Ma abbiamo già due ottimi portieri e pensare al 2026 mi sembra prematuro. E dubito che il PSG lo lasci partire così facilmente.”

SCUDETTO O CHAMPIONS? “FIRMO PER ALZARE LA COPPA”

Infine, il gioco della scelta: Scudetto al Napoli e Champions all’Inter, firmerebbe?

“Alzare la Champions? Certo che firmo! Ma solo se vinciamo il trofeo, altrimenti no.”

Con la stagione che entra nel vivo, l’Inter punta a restare protagonista su tutti i fronti. Ausilio rilancia l’ambizione nerazzurra, tra presente solido e progetti futuri.