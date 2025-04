Vinco il Mondiale e mi do al Rally: lascia la F1 a fine campionato | C’è l’annuncio ufficiale

Vinco il Mondiale e poi mi do al Rally: un pilota annuncia l’addio alla Formula 1 a fine stagione, spiazzando tutti con un possibile futuro nei WRC.

Il mondo della Formula 1 vive da sempre sull’equilibrio instabile tra genio e velocità, pressione e passione. Ma negli ultimi anni, tra calendario sempre più fitto, impegni mediatici e ritmi logoranti, anche le superstar iniziano a guardare altrove. L’idea di chiudere con la F1 “nel momento giusto”, prima di bruciarsi, non è più un tabù. E adesso potrebbe essere arrivato il turno di un altro nome pesante.

A pochi mesi dalla fine del campionato, un campione del mondo in carica ha scioccato tutti annunciando l’intenzione di ritirarsi dalla Formula 1. Un gesto clamoroso, che ricorda le scelte di Nico Rosberg nel 2016 o, in parte, quelle di Kimi Räikkönen, che più volte ha lasciato il Circus per vivere la vita a modo suo. Ma qui c’è qualcosa di diverso.

Nel paddock, il gesto ha diviso. C’è chi parla di codardia, chi invece esalta il coraggio di lasciare da vincente. In realtà, la storia ci ha abituati a piloti capaci di reinventarsi. Fernando Alonso, per esempio, è stato capace di tornare dopo due anni sabbatici, esplorando WEC, Dakar e addirittura IndyCar. Mark Webber ha trovato la sua dimensione nel mondo GT. Jenson Button ha fatto incursioni nei rallycross e nel Super GT giapponese.

Ogni uscita dalla F1, insomma, non è mai solo un ritiro. È l’inizio di un altro capitolo.

Un talento che guarda oltre

Sempre più spesso, i piloti non vedono più la F1 come un punto di arrivo definitivo, ma come una piattaforma di lancio verso nuovi stimoli. E l’aspetto interessante è che non sempre si tratta di progetti commerciali o media. Alcuni cercano semplicemente un modo per tornare a divertirsi.

Lo stesso Max Verstappen ha ammesso di voler uscire dal mondo F1 relativamente presto, per dedicarsi al sim racing, al karting e a “correre per passione”. Una frase che sembrava casuale, ma che oggi appare come parte di una tendenza crescente.

Rally all’orizzonte?

In tutto questo, un nome che inizia a solleticare l’attenzione è quello di Lando Norris. Al momento saldo in McLaren, Lando ha spesso lasciato trapelare la sua curiosità per altri mondi del motorsport. E ora arriva una nuova, intrigante conferma. Nel corso del podcast “Cameron CC” su YouTube, Peter Windsor, ex manager di team e insider di Formula 1, ha lanciato una piccola bomba: “So che Lando è un appassionato di WRC. So che ha corso con le WRC ed è incredibilmente bravo”.

Un’ipotesi, certo. Ma ben più di una semplice fantasia. Nessun annuncio ufficiale, per ora. Ma quando un addio arriva in concomitanza con l’interesse per il mondo rally, i conti iniziano a tornare. Lando Norris potrebbe davvero essere il prossimo grande nome a cambiare rotta. Non per stanchezza, ma per curiosità. Per voglia di sporcare la tuta, di sentire il volante vibrare in mezzo ai sassi, non agli yacht.