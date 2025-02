Mazzarri pronto a ripartire: offerta dall’Iran per guidare l’Esteghlal

Walter Mazzarri potrebbe presto rimettersi in gioco, e questa volta lontano dai riflettori del calcio italiano. L’ex allenatore del Napoli è infatti finito nel mirino dell’Esteghlal, uno dei club più prestigiosi e titolati dell’Iran. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore livornese avrebbe ricevuto un’offerta concreta: un contratto biennale che sta valutando con attenzione.

La proposta, seppur affascinante per il prestigio del club iraniano, presenta comunque delle complessità. Mazzarri, dopo l’ultima esperienza al Napoli — conclusasi in maniera amara con l’esonero a febbraio, proprio alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona — non ha mai nascosto il desiderio di rimettersi in gioco e vivere un’ultima avventura su una panchina.

L’Esteghlal rappresenterebbe una sfida inedita per lui. Club storico del calcio iraniano, è conosciuto per la passione della sua tifoseria e per l’alto livello di aspettative, avendo vinto numerosi titoli nazionali e partecipato costantemente alle competizioni asiatiche.

Per Mazzarri sarebbe la prima esperienza fuori dai confini europei, un contesto molto diverso da quelli affrontati in Italia con Napoli, Torino, Cagliari e Inter. L’ipotesi di trasferirsi in Iran, quindi, è affascinante ma al tempo stesso ricca di incognite, legate sia all’ambiente che alle dinamiche del calcio asiatico.

Il tecnico toscano starebbe riflettendo seriamente sull’offerta, valutando non solo l’aspetto sportivo ma anche quello personale e logistico. Per Mazzarri si tratterebbe dell’occasione di chiudere la carriera con una sfida internazionale, lontano dai palcoscenici già calcati in passato.

Nelle prossime settimane è attesa una decisione definitiva. Nel frattempo, l’Esteghlal resta alla finestra, sperando di poter annunciare l’arrivo di un tecnico dal profilo internazionale come Walter Mazzarri.