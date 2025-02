German Denis: “Il Napoli di Conte ha grinta e può lottare per lo Scudetto. Osimhen va trattenuto, Lookman e Garnacho sarebbero colpi da sogno”

German Denis, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione dedicata al Calcio Napoli condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Durante l’intervista, Denis ha tracciato un parallelo tra il suo Napoli e quello attuale di Antonio Conte:

“Il mio Napoli e quello di Conte condividono grinta, voglia ed entusiasmo, ma oggi c’è un progetto più solido. Il Napoli può lottare per i primi posti e puntare allo Scudetto. Conte sa come gestire questi momenti chiave”.

Sul futuro di Osimhen ha commentato: “Dipende dal calciatore, ma io farei di tutto per trattenerlo. È un attaccante straordinario”.

Parlando di possibili rinforzi ha elogiato Lookman e Garnacho: “Lookman è tra i più forti, quando non c’è la sua assenza pesa. Sarebbe perfetto per il Napoli, ma prenderlo non sarà facile per le richieste elevate. Garnacho? Lo seguo da un po’, è abituato alla pressione e potrebbe crescere molto qui a Napoli. Anche se è diverso da Kvara, potrebbe integrarsi bene”.

Riflettendo sul suo passato in azzurro, Denis ha espresso il suo legame speciale con la città e il club: “Il Napoli è una parte bellissima della mia vita, lì sono cresciuto calcisticamente. Ogni traguardo successivo lo devo anche a quell’esperienza”.

Infine, su alcuni giocatori attuali ha detto: “Lukaku mi piace tanto per il lavoro che fa per la squadra. Simeone e Lukaku potrebbero coesistere. Raspadori? Lo vedo perfetto vicino alla punta: ha qualità e velocità. Quanto a Kvara, io avrei aspettato la bella stagione, ma niente rimpianti”.