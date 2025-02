Pavard: “Siamo delusi, ma vogliamo vincere tutto. Scudetto e Champions? Le voglio entrambe”

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, commentando la sconfitta contro la Juventus e ribadendo gli obiettivi stagionali dei nerazzurri. Ecco le sue parole, riportate da Fcinter1908.it:

Delusione dopo la Juventus, ma testa al Genoa

“Siamo molto delusi dalla prova che abbiamo fatto. Nel primo tempo potevamo andare sul 3-0 o 3-1 se avessimo concretizzato le occasioni create, ma il risultato ci ha penalizzato. Ora guardiamo avanti alla partita contro il Genoa, che è molto importante”.

Obiettivi chiari: vincere tutto

Pavard ha confermato che le ambizioni dell’Inter restano immutate: “Si gioca sempre per vincere e noi vogliamo vincere tutto. Siamo ancora in corsa su tre fronti e ogni partita è fondamentale. Prima pensiamo al Genoa e poi al Napoli”.

Scontri diretti, un punto debole?

Riguardo alle difficoltà negli scontri diretti, Pavard ha spiegato: “Vorremmo vincere tutto, ma il calcio è complicato. L’anno scorso abbiamo fatto grandi partite contro le big, ma quest’anno dobbiamo migliorare. Se vogliamo vincere lo Scudetto, dobbiamo fare punti contro tutti”.

Europa più favorevole dell’Italia?

Sulle differenze di rendimento tra campionato e coppe: “Dopo la Champions è normale faticare un po’, si spende tanta energia. Ma siamo l’unica squadra italiana ancora in corsa e la stagione è positiva. Se vinciamo contro Genoa e Napoli possiamo essere primi in campionato”.

Chi sente più pressione tra Inter e Napoli?

Pavard non ha dubbi: “Il Napoli. Noi abbiamo vinto lo Scudetto lo scorso anno e ora tutti vogliono batterci. Loro sono primi adesso, ma siamo abituati alle pressioni. Dobbiamo solo concentrarci su noi stessi”.

Analisi sul Napoli e prospettive personali

Il difensore ha elogiato gli azzurri: “Sono compatti, segnano tanto e subiscono poco. Hanno un ottimo allenatore. Ma lo scontro diretto sarà tutta un’altra storia, vogliamo vincere a Napoli”.

Sul suo momento personale: “Mi sento bene, l’infortunio è superato. Sto crescendo e ci sono tante partite davanti. Voglio dare il massimo per aiutare la squadra”.

Scudetto o Champions? Pavard non sceglie:

“Toutes les deux! Tutte e due”, ha concluso con un sorriso, ribadendo la volontà di vincere sia in Italia che in Europa.

L’Inter si prepara dunque alle prossime sfide con l’obiettivo di restare protagonista su tutti i fronti, spinta dalla determinazione di giocatori come Pavard.