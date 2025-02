Di Napoli: “Napoli-Inter sfida cruciale, ma non decisiva. Conte saprà risollevarsi”

Arturo Di Napoli, ex attaccante e attuale allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il momento degli azzurri e l’attesa per il big match contro l’Inter.

«Napoli-Inter è una partita di cartello con un fascino particolare. Entrambe le squadre devono limitare al massimo gli errori. È una gara che dirà molto sul campionato, ma non tutto», ha dichiarato Di Napoli, sottolineando l’importanza della sfida senza però considerarla decisiva. «Una vittoria dell’Inter al Maradona complicherebbe i piani del Napoli di Conte in ottica Scudetto, ma non chiuderebbe i giochi».

Parlando della recente sconfitta del Napoli contro il Como, Di Napoli ha evidenziato alcuni limiti emersi nella seconda parte di gara: «Bisogna riflettere sul secondo tempo del Napoli. È una squadra in fase di ricostruzione dopo un’annata complicata e qualche ferita dello scorso anno è stata rimarginata, ma non completamente».

Il tecnico ha poi analizzato il cambio generazionale in attacco: «Sono andati via giocatori chiave come Osimhen e Kvaratskhelia, che hanno segnato un’epoca per il Napoli. Al posto di Osimhen è arrivato Lukaku, un calciatore con qualità straordinarie ma che pecca di discontinuità. E questo, inevitabilmente, incide su una classifica che oggi appare deficitaria».

Nonostante le difficoltà, Di Napoli è convinto che Antonio Conte saprà gestire il momento: «Conte conosce bene queste situazioni e sa come uscirne. Il passo falso contro il Como rientra in un normale percorso di crescita di una squadra che sta ancora cercando la propria identità definitiva».

Infine, un messaggio di fiducia per il futuro del Napoli: «È nei momenti complicati che si costruiscono le basi per i successi futuri. La gara contro l’Inter sarà un banco di prova importante, ma non bisogna perdere di vista l’obiettivo finale».