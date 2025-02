Alvino difende il Napoli: “Basta catastrofismi, è il momento di unirsi e sostenere la squadra”

Durante il suo programma su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha commentato il ko degli azzurri contro il Como, invitando l’ambiente partenopeo alla calma e all’unità in un momento delicato della stagione.

«Questo è il momento di unirsi e stare vicini alla squadra. Non bisogna cadere nei catastrofismi: capisco la delusione per la quarta gara senza vittoria, ma non è il momento di puntare il dito contro tutti», ha dichiarato Alvino, sottolineando le reazioni eccessive che hanno animato il dibattito post-partita.

Il giornalista ha criticato la divisione tra chi accusa il presidente De Laurentiis per il mercato invernale e chi invece mette in discussione le scelte di Antonio Conte: «C’è già una corsa al massacro tra chi dà la colpa a De Laurentiis e chi a Conte, ma non è il momento di spaccare tutto. Classifica alla mano, il Napoli è ancora lì e chi pensa che Conte o la squadra molleranno, si sbaglia di grosso».

Alvino ha infine lanciato un appello alla tifoseria: «È ancora possibile inseguire il sogno. Ora serve energia positiva, non distruggere tutto con critiche inutili. Purtroppo qui a Napoli siamo spesso i primi a denigrare noi stessi e questa cosa mi fa impazzire».

Il messaggio di Alvino è chiaro: niente allarmismi prematuri, il campionato è ancora lungo e il Napoli ha bisogno del supporto di tutti per continuare a lottare ai vertici della classifica.