Folorunsho-Napoli, prove di riavvicinamento. Colloquio con Conte, ecco la situazione

Il centrocampista Michael Folorunsho potrebbe tornare utile alla squadra dopo un mese ‘altalenante’ di trattative e tensioni.

La trattativa tra il centrocampista Michael Folorunsho e il Napoli ha subito una nuova svolta nella giornata di ieri, quando il calciatore ha avuto un confronto diretto con l’allenatore Antonio Conte. Questo incontro, riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, rappresenta un passo cruciale nel tentativo di superare le difficoltà di un calciomercato particolarmente complesso per il giocatore.

Folorunsho, che ha recentemente concluso un’annata esaltante con l’Hellas Verona, ha visto la sua situazione al Napoli complicarsi nonostante il brillante inizio di stagione. Dopo aver ricevuto una convocazione per gli Europei in Germania e aver firmato un rinnovo di contratto che sembrava promettere un futuro tranquillo in azzurro, il calciatore ha trovato ostacoli inaspettati.

“Una soluzione in più potrebbe arrivare da Folorunsho che ieri ha parlato con Conte alla ripresa degli allenamenti. Va avanti il processo diplomatico per superare le difficoltà di un calciomercato strano per il centrocampista reduce dall’entusiasmante stagione al Verona. Prima la convocazione agli Europei in Germania, poi il rinnovo del contratto che faceva pensare ad un percorso sereno nel Napoli”.

Una situazione delicata

La situazione si è complicata ulteriormente quando l’Atalanta ha presentato un’offerta di 15 milioni di euro più 3 milioni di bonus, poi sfumata a causa della richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis di inserire una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Le proposte di Fiorentina e Lazio, pur essendo allettanti, non hanno soddisfatto le aspettative del club partenopeo, che ha deciso di non cedere il giocatore.

A complicare le cose, Folorunsho ha lavorato a parte per tutto il mese di agosto, alimentando le speculazioni su un possibile addio. Tuttavia, il Napoli è ora concentrato nel reintegrarlo nel gruppo. Il club ha espresso chiaramente l’intenzione di sfruttare al meglio le competenze del centrocampista, fondamentale per la squadra nella corsa verso un ritorno in Champions League.

“A Castel Di Sangro la scintilla non è scattata, l’Atalanta ha presentato un’offerta di 15 milioni di euro più 3 di bonus poi saltata per la richiesta di De Laurentiis d’inserire una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Le offerte di Fiorentina e Lazio non hanno convinto il Napoli a cederlo nonostante Folorunsho abbia lavorato a parte per l’intero mese di agosto. Ora va avanti il percorso per riportarlo in gruppo, renderlo una risorsa utile al Napoli che ha bisogno di tutti per portare avanti la stagione con l’obiettivo primario di ritornare in Champions League”.

Il processo diplomatico tra il Napoli e Folorunsho sembra dunque andare avanti, con l’obiettivo di superare le difficoltà e riportare il calciatore in squadra. La società è determinata a recuperare il talento di Folorunsho, essenziale per il progetto stagionale che mira a riportare il Napoli ai vertici del calcio.