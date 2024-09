Lobotka: “Conte mi ha blindato. A Napoli sono felice. Ho un desiderio”

Stanislav Lobotka centrocampista del Napoli dal ritiro della nazionale slovacca ha parlato della sua esperienza nel Napoli di Antonio Conte e del futuro.

NAPOLI – Stanislav Lobotka si confessa dal ritiro della nazionale slovacca. Il centrocampista del Napoli ha parlato del suo futuro, rivelando importanti retroscena su Antonio Conte e aprendo a scenari di mercato inaspettati.

Conte blinda Lobotka: “Ha vietato la mia cessione”

“Conte ha vietato la cessione di quattro giocatori e mi disse che non mi avrebbe lasciato partire”, ha rivelato Lobotka ai media slovacchi. Una dichiarazione che conferma la centralità del giocatore nel progetto del nuovo allenatore.

Lo slovacco ha poi svelato gli altri tre ‘incedibili’ di Conte: “Di Lorenzo, Anguissa e Kvaratskhelia. Da questo asse è ripartito il progetto per riportare in alto gli azzurri”.

Lobotka apre al Barcellona: “Ma sono pochi i club meglio del Napoli”

Sul suo futuro, Lobotka non si sbilancia ma lascia aperto uno spiraglio: “Ho un contratto in corso, ma se dovessi partire preferirei andare al Barcellona o qualche altro top club, anche se ce ne sono pochi meglio del Napoli”.

Il centrocampista ha poi aggiunto: “Sono contento di essere rimasto. Non ci sono molti posti a cui puoi andare dal Napoli”.

La critica al mercato: “Per uno slovacco serve Messi o Ronaldo”

Lobotka ha poi lanciato una frecciata alle dinamiche del calciomercato: “Tutti preferiscono ingaggiare uno spagnolo, un francese o un tedesco, che magari non ha così tanta qualità, ma sanno che garantirà loro soldi. Quando chiedi 40 milioni per uno spagnolo, tutti dicono che è spagnolo, quindi ha più credito. Ma quando chiedi 40 milioni per uno slovacco, deve essere Messi o Ronaldo, altrimenti è molto difficile”.

Il rapporto con De Laurentiis e il futuro

“De Laurentiis? Io sono felice a Napoli, non ho fretta da nessuna parte. Ora ho la mia età e la penso diversamente da quando avevo 23 anni. Sono ancora sotto contratto e qualunque cosa accada, accadrà”, ha concluso Lobotka.

