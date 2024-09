Osimhen: “Galatasaray scelta facile. Felice di ritrovare Mertens”

Victor Osimhen si presenta al Galatasaray: ‘Grande club, tifosi incredibili’. L’ex Napoli entusiasta di ritrovare Mertens: ‘Per me è un fratello maggiore’. Le prime parole in Turchia.

ISTANBUL – Victor Osimhen si presenta ufficialmente come nuovo attaccante del Galatasaray. L’ex bomber del Napoli ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club turco, esprimendo tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura.

Osimhen: “Galatasaray club familiare, decisione facile”

“Quando ho sentito dell’interesse del Galatasaray, è stata una decisione facile per me”, ha esordito Osimhen. “Sapevo quanto fosse grande il Galatasaray e quanto fosse un club familiare. Ha una base di tifosi incredibile”.

Il nigeriano ha poi rivelato: “Henry Onyekuru è mio amico e ha giocato nel Galatasaray, mi ha detto quanto sono grandi il club, i tifosi e le persone qui. Quindi è stata una decisione facile per me”.

L’accoglienza dei tifosi e il ritorno con Mertens

Osimhen è rimasto colpito dall’accoglienza ricevuta: “Quando sono atterrato all’aeroporto, i tifosi mi hanno accolto con così tanta emozione che mi sono sentito molto felice. Queste cose sono importanti per un giocatore. Voglio fare tutto quello che posso per loro”.

L’attaccante ha espresso la sua gioia nel ritrovare Dries Mertens: “Era sempre con me quando giocavo in Italia. Per me è diventato un fratello maggiore. È una persona che rispetto molto, sono entusiasta di essere di nuovo compagno di squadra con lui”.

Osimhen guarda al futuro: “Non vedo l’ora di iniziare”

“Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra il prima possibile”, ha aggiunto Osimhen. “Stavo già guardando le partite del Galatasaray. Seguo Mertens per vedere come gioca da quando è arrivato qui”.

Infine, un messaggio ai tifosi: “Adesso spero che mi sostengano dopo ogni gol. Non vedo l’ora. Saluto i tifosi del Galatasaray, Osimhen è qui. Grazie mille per avermi accolto all’aeroporto. È stata una grande accoglienza”.

