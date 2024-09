Osimhen al Galatasaray: indennizzo sulla futura cessione e la mano di Mertens

Osimhen al Galatasaray. Clausola da 75 milioni e possibile percentuale per il club turco. Lo zampino di Mertens nell’operazione.

L’affare che porta Victor Osimhen al Galatasaray si rivela più articolato del previsto. Il Corriere dello Sport svela i dettagli di un’operazione complessa:

“Affare fatto, insomma. Secondo questi termini: il Napoli cede Osimhen per un anno in prestito secco, gratuito, fino al 30 giugno; il Galatasaray coprirà l’intero stipendio residuo (il totale è 11 milioni a stagione); la clausola rescissoria scende da 130 a 75 milioni, sarà valida per tutti i club del mondo esclusi quelli italiani, e sarà attiva da gennaio 2025.”

Un elemento interessante riguarda il possibile indennizzo per il club turco:

“La clausola da 75 milioni può essere attivabile già da gennaio, ma solo a beneficio di 10 club al mondo, ed in tal caso il Galatasaray riceverebbe una robusta percentuale per il disturbo.”

Emerge anche il ruolo di un ex azzurro nell’operazione:

“Osimhen giocherà nel ruolo di punta centrale e come sottopunta avrà Dries Mertens. C’è stato anche il suo zampino in questo trasferimento.”

Il nigeriano, entusiasta dell’accoglienza ricevuta, promette:

“Ho sentito l’amore dei tifosi del Galatasaray venuti qui, a quest’ora della notte. Mi impegnerò per loro e mi aspetto che gridino ed esultino per ogni mio gol.”

L’affare Osimhen-Galatasaray si conferma una delle operazioni più intricate di questo calciomercato, con potenziali sviluppi futuri tutti da scoprire.