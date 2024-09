Osimhen al Galatasaray, le prime parole del nigeriano: “Atmosfera incredibile, contento di essere qui! Bello ritrovare Mertens” (VIDEO)

Il nigeriano e nuovo acquisto del Galatasaray, Victor Osimhen, è stato accolto da migliaia di tifosi a Istanbul.

Istanbul, 3 settembre 2024 – Victor Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. L’attaccante nigeriano, proveniente dal Napoli, ha fatto il suo ingresso a Istanbul e ha subito conquistato il cuore dei tifosi con una calorosa accoglienza all’aeroporto. Il trasferimento, che avviene in prestito secco, è stato festeggiato da una folla di decine di migliaia di supporters del club turco.

L’atmosfera presso l’aeroporto di Istanbul era elettrica quando Osimhen, accompagnato dal suo agente Roberto Calenda, è sceso dall’aereo. La bandiera del Galatasaray, tenuta orgogliosamente da Calenda, ha rappresentato il benvenuto ufficiale al nuovo acquisto. Osimhen, entusiasta dell’accoglienza, si è lasciato coinvolgere dalla festa dei tifosi, contribuendo a far partire i cori e a creare un clima di grande entusiasmo.

In un’intervista immediatamente dopo l’arrivo, Osimhen ha condiviso le sue prime impressioni: “E’ una bella sensazione, l’atmosfera è incredibile, è una delle migliori tifoserie del mondo. È davvero emozionante essere qui. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi allo stadio e dare il massimo per farli gioire ad ogni gol”. L’attaccante ha inoltre parlato del suo prossimo incontro con Dries Mertens, ex compagno di squadra al Napoli, affermando: “Mertens è un grande ragazzo. È stato bello parlare con lui prima di venire qui. Sarà fantastico ritrovarlo e lavorare insieme”.

Di seguito il video dell’arrivo di Osimhen e le sue prime dichiarazioni: