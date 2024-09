E’ fatta per il passaggio di Osimhen al Galatasaray: stasera a Istanbul, domani visite mediche e firma

L’attaccante nigeriano Osimhen raggiungerà Istanbul questa sera, per completare il trasferimento in prestito secco fino a giugno 2025.

Il futuro di Victor Osimhen è finalmente deciso: l’attaccante nigeriano si unirà al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky, il trasferimento è ormai cosa fatta. L’accordo, raggiunto nelle ultime ore, prevede un prestito secco fino a giugno 2025, con il club turco che si farà carico interamente dello stipendio del giocatore.

I dettagli dell’accordo

L’intesa tra Napoli e Galatasaray è stata raggiunta in modo rapido, dopo che il trasferimento di Osimhen all’Al Ahli era sfumato. Prima di partire per la Turchia, l’ex giocatore del Lille prolungherà il suo contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027. Questo rappresenta una garanzia per il club partenopeo, che mantiene così il controllo sul cartellino del giocatore.

Osimhen è atteso in Turchia già per questa sera. L’attaccante, che è stato uno dei protagonisti del Napoli nelle ultime stagioni, arriverà a Istanbul per completare il trasferimento. Domani sono previste le visite mediche di rito, l’ultimo passo prima della firma ufficiale. Ecco quanto si legge sul sito di Di Marzio:

“Victor Osimhen si appresta a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. C’è infatti un accordo totale con il Napoli e con il giocatore. I due club hanno raggiunto l’intesa per il prestito secco fino a giugno dell’attaccante nigeriano, che già stasera raggiungerà la Turchia. Domani previste le visite mediche”.

Il Galatasaray accoglie un top player

Il Galatasaray si assicura così uno dei migliori attaccanti del panorama internazionale, un colpo di mercato che potrebbe fare la differenza nella Super Lig e nelle competizioni europee. I tifosi del club turco possono quindi iniziare a sognare in grande, con l’arrivo di un giocatore che promette di portare gol e spettacolo.

Con l’ufficialità ormai dietro l’angolo, non resta che attendere le prossime ore per vedere Osimhen indossare la maglia del Galatasaray. Per l’attaccante nigeriano, si apre un nuovo capitolo della sua carriera, con la speranza di continuare a brillare anche in Turchia.