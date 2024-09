Osimhen-Galatasaray, c’è l’accordo: rinnovo col Napoli e prestito – RMC Sport

La telenovela Osimhen giunge al termine. Secondo Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, l’attaccante nigeriano è atteso stasera a Istanbul per firmare con il Galatasaray.

“VICTOR OSIMHEN arriverà stasera. L’attaccante firmerà con il Galatasaray. Raggiunto l’accordo totale

Prolungamento del contratto di Osimhen col Napoli. 1 anno + Prestito fino a giugno 2025 al Galatasaray per 10 milioni di euro”.

L’accordo raggiunto prevede una mossa strategica del Napoli: Osimhen prolungherà il suo contratto con gli azzurri di un anno prima di trasferirsi in Turchia. Una mossa che tutela il valore del giocatore sul lungo periodo.

Il Galatasaray si assicura le prestazioni del bomber nigeriano con un prestito fino a giugno 2025. Il club turco verserà nelle casse del Napoli 10 milioni di euro per il prestito biennale.

Questa soluzione sembra accontentare tutte le parti in causa. Il Napoli mantiene il controllo sul futuro di Osimhen grazie al rinnovo, il Galatasaray si assicura un attaccante di livello internazionale, e il giocatore avrà l’opportunità di rilanciarsi in un nuovo contesto.

Per De Laurentiis e Conte, questa operazione permette di chiudere un caso spinoso e concentrarsi sulla stagione in corso.

