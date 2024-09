Ziliani attacca: “Fallo di mano di Bremer? Il solito trattamento per la Juve”

Paolo Ziliani critica l’arbitraggio di Juve-Roma su X: “Check VAR veloce? Non era un rimpallo, ma il classico fallo di mano juventino”

Paolo Ziliani torna all’attacco e questa volta nel mirino c’è l’episodio del tocco di mano di Bremer durante Juventus-Roma.

Il giornalista, noto per le sue posizioni critiche verso i bianconeri, ha commentato sarcasticamente su X:

“Luca Marelli di DAZN dice che il check è durato poco perchè si trattava del classico rimpallo; secondo un’altra scuola di pensiero invece il check è durato poco perchè si trattava del classico fallo di mano in area di uno juventino.”

Ziliani non si ferma qui e aggiunge una stoccata ironica:

“N.B. Soulè non ha protestato perchè lì per lì, all’Allianz, un po’ emozionato, pensava di essere ancora della Juve”.

Il riferimento è al giovane talento, ora al Frosinone, che non ha reclamato il rigore contro la sua ex squadra.

La polemica di Ziliani riaccende il dibattito sull’arbitraggio in Serie A, con particolare focus sulle decisioni riguardanti la Juventus.

