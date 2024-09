Belinazzo: “De Laurentiis ha un grande sogno per il Napoli”

Napoli, De Laurentiis sogna in grande: Bellinazzo rivela i piani ambiziosi del presidente. Conte al centro della rinascita azzurra.

Il Napoli sta cambiando rotta, con Aurelio De Laurentiis che sogna un futuro radioso per il club partenopeo.

Marco Bellinazzo, esperto di finanza nel calcio, ha condiviso le sue riflessioni sul nuovo corso del Napoli. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha dichiarato: “A Napoli è cambiato il modus operandi sul mercato per la necessità di rimediare a quanto accaduto nella stagione precedente, soprattutto per una pessima gestione del post scudetto.”

Lo sforzo economico di De Laurentiis è evidente; il presidente punta al ritorno in Champions League. Bellinazzo sottolinea: “Non si può mancare due volte. Dove arriverà il Napoli? Deve necessariamente arrivare tra le prime quattro e credo che i presupposti ci siano.”

L’arrivo di Antonio Conte rappresenta una svolta importante. “Conte ed il suo staff sono una garanzia”, afferma Bellinazzo, evidenziando l’importanza del nuovo tecnico per riaccendere l’entusiasmo.

Il giornalista si sofferma poi sul progetto del centro sportivo, un sogno di De Laurentiis. “Un mix tra un centro sportivo di qualità e un’organizzazione del settore giovanile di pari livello, ti può dare tantissimo”, spiega Bellinazzo.

Il Napoli guarda al futuro, non solo in campo ma anche nelle infrastrutture. Bellinazzo conclude: “Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di fare qualcosa di simile per realizzare qualcosa che possa restare per la città ed il territorio.”