Osimhen al Galatasaray, Icardi non l’ha presa benissimo: il messaggio ‘criptico’ dell’ex Inter

Icardi esprime il suo malcontento dopo l’arrivo di Osimhen al Galatasaray: Buruk prepara una strategia per evitare tensioni.

L’arrivo di Victor Osimhen al Galatasaray ha scatenato un vero e proprio terremoto nel club turco e tra i tifosi. L’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, che fino a poco tempo fa era il centravanti titolare dei giallorossi, non sembra aver accolto con entusiasmo la nuova stella che si aggiunge alla sua squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Icardi avrebbe manifestato il suo malcontento con un messaggio piuttosto sibillino su Instagram. In un post che ha subito attirato l’attenzione, l’argentino ha scritto: “Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l’attenzione”. L’immagine condivisa ritrae Icardi con un’espressione fiera e un leone tatuato sul petto, suggerendo una metafora di superiorità e determinazione.

Questo messaggio sembra essere una risposta indiretta al clamore mediatico e all’accoglienza trionfale riservata a Osimhen, che ha preso il posto di Icardi come attaccante di riferimento del Galatasaray dopo il suo infortunio. L’ex Inter e PSG è previsto per il ritorno in campo a fine ottobre, e nel frattempo ha voluto chiarire, con un chiaro richiamo alla sua immagine di leader, che le gerarchie nella squadra non sono da mettere in discussione.

Per evitare malintesi e tensioni all’interno dello spogliatoio, l’allenatore Okan Buruk ha già messo in cantiere una soluzione che potrebbe soddisfare entrambe le parti: l’adozione di un modulo a due punte che vedrebbe Osimhen e Icardi coesistere in attacco. Questa strategia potrebbe aiutare a evitare conflitti e permettere ai due talenti di sfruttare al meglio le loro qualità, mantenendo così alta la competitività del Galatasaray, che ha dominato gli ultimi due campionati turchi.