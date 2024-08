Folorunsho fuori rosa al Napoli: retroscena sul diverbio con Conte

Il centrocampista Michael Folorunsho messo ai margini del Napoli dopo un acceso confronto con Antonio Conte: i dettagli della situazione e le ragioni dietro la decisione.

La situazione di Michael Folorunsho al Napoli ha preso una piega inaspettata. Il centrocampista, nonostante il recente rinnovo di contratto, si trova ora ai margini della squadra. Ecco cosa è successo tra lui e Antonio Conte.

Il rinnovo di Folorunsho era stato fortemente voluto da Conte, che inizialmente intendeva puntare su di lui. Tuttavia, secondo il Mattino, un’offerta a sorpresa dell’Atalanta ha cambiato le carte in tavola.

L’interesse degli orobici per Folorunsho è nato dopo l’infortunio di Scamacca. Questa situazione imprevista ha creato tensioni tra il giocatore e l’allenatore. Folorunsho, desideroso di restare a Napoli, ha chiesto spiegazioni a Conte.

Il confronto tra i due è stato acceso. Folorunsho si è sentito tradito. Il tecnico, dal canto suo, non è rimasto soddisfatto della condizione fisica del giocatore durante il ritiro.

Questo scambio di vedute ha portato alla decisione di mettere Folorunsho fuori rosa. Entrambe le parti si sono sentite reciprocamente tradite: il giocatore per essere stato messo sul mercato; l’allenatore per la preparazione fisica non all’altezza.

La situazione attuale vede Folorunsho ai margini del progetto Napoli, nonostante il recente rinnovo. Il futuro del centrocampista resta incerto, con possibili sviluppi di mercato all’orizzonte.