Lukaku-Napoli, Manna insiste: secondo incontro con il Chelsea a Londra

Il ds del Napoli Manna rimane in Inghilterra per la trattativa Lukaku: divergenze sulla formula del trasferimento, ma la missione continua.

La trattativa tra Napoli e Chelsea per Romelu Lukaku entra in una fase cruciale. Il direttore sportivo azzurro, Manna, non si arrende e resta a Londra per chiudere l’affare.

L’incontro di ieri, 22 agosto, ha evidenziato alcune divergenze tra i club. Il Chelsea insiste per una cessione a titolo definitivo, mentre il Napoli propone un prestito con diritto di riscatto.

Nonostante le difficoltà, Manna non si dà per vinto. La permanenza di Manna in Inghilterra suggerisce che il Napoli non ha intenzione di mollare la presa su Lukaku. Il club partenopeo sembra determinato a trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.

La formula del trasferimento rimane il nodo principale da sciogliere. Il Chelsea vuole monetizzare subito dalla cessione del belga, mentre il Napoli preferirebbe un’operazione più flessibile.

Il giornalista Gianluca Di Marzio riporta sviluppi interessanti sulla situazione:

“Non è ancora finita la missione di Manna a Londra. Il direttore sportivo del Napoli, dopo un primo incontro con il Chelsea avvenuto ieri per Romelu Lukaku, nel quale non è arrivato l’accordo, oggi, 23 agosto, potrebbe essercene un secondo”.

Nelle prossime ore potrebbero emergere novità decisive. La missione di Manna a Londra continua, con i tifosi del Napoli in attesa di sviluppi positivi. L’eventuale arrivo di Lukaku potrebbe rappresentare un colpo significativo per il Napoli di Antonio Conte.