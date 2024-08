SKY – Lukaku al Napoli, oggi previsto nuovo incontro: divergenze legate alla formula, il Chelsea vuole più di 30 milioni

Oggi Manna e i dirigenti londinesi si riuniscono nuovamente: il Chelsea chiede oltre 30 milioni per la cessione definitiva di Lukaku.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Nella giornata odierna dovrebbe andare in scena un possibile nuovo incontro tra il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna, e i dirigenti del Chelsea. L’obiettivo è Romelu Lukaku, attaccante fortemente voluto da Antonio Conte per rinforzare l’attacco del club partenopeo.

Un nuovo incontro per Lukaku

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di SKY Sport, il primo incontro tra Manna, Federico Pastorello (rappresentante di Lukaku) e i dirigenti del Chelsea non ha portato a un accordo. Durante la riunione, si sono manifestate divergenze significative riguardo alla formula del trasferimento. Il Chelsea, infatti, continua a preferire una cessione a titolo definitivo piuttosto che un prestito con diritto di riscatto, e chiede oltre 30 milioni di euro per il trasferimento dell’attaccante belga.

“Non è ancora finita la missione di Manna a Londra. Il direttore sportivo del Napoli, dopo un primo incontro con il Chelsea avvenuto ieri per Romelu Lukaku, nel quale non è arrivato l’accordo, oggi, 23 agosto, potrebbe essercene un secondo”.

I londinesi insistono su un trasferimento definitivo e non sono disposti a considerare formule alternative che includano il prestito con opzione di acquisto.

“L’incontro avvenuto ieri, tra Giovanni Manna, Federico Pastorello a rappresentare Lukaku, e i direttori del Chelsea, è stato piuttosto complicato: si sono evidenziate delle divergenze legate alla formula del potenziale trasferimento del belga. Il Chelsea infatti continua a non accettare la formula del prestito con diritti di riscatto, e insiste per il titolo definitivo; inoltre gli inglesi vorrebbero più di 30 milioni di euro“.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha espresso chiaramente il suo interesse per Lukaku, vedendolo come l’elemento ideale per potenziare l’attacco e perseguire gli ambiziosi obiettivi della stagione. Manna e la dirigenza partenopea stanno lavorando intensamente per trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

Oggi si prevede un secondo incontro tra Napoli e Chelsea, che potrebbe chiarire se vi saranno aperture da parte dei londinesi. Il Napoli è pronto a esplorare ulteriori opzioni per riuscire a portare Lukaku a Napoli, ma il tempo stringe e la trattativa rimane complessa.