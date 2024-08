Napoli in cerca di rinforzi: McTominay resta la priorità, ma c’è anche un piano B

Il Napoli potrebbe chiudere per Billy Gilmour a breve, mentre per Scott McTominay la trattativa si complica.

La squadra partenopea, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, è attivamente impegnata a rinforzare il proprio organico e ha individuato due principali obiettivi di mercato.

Secondo le ultime notizie e stando a quanto emerge dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli è pronto ad accogliere Billy Gilmour, il giovane centrocampista che potrebbe già iniziare le visite mediche con il club azzurro a partire da lunedì. Tuttavia, il focus resta anche su Scott McTominay, centrocampista scozzese del Manchester United, che rimane in cima alla lista delle preferenze del Napoli. Tuttavia, il trasferimento di McTominay potrebbe rivelarsi complicato, poiché il Manchester United non sembra disposto ad accettare un prestito e valuta il calciatore circa 30 milioni di euro – una cifra che il Napoli potrebbe avere difficoltà a sostenere dopo aver già investito circa 90 milioni nel mercato estivo.

L’ambizioso piano B del Napoli

Con l’acquisto di McTominay che appare sempre più difficile, il Napoli ha messo a punto un piano B. L’alternativa principale è rappresentata da Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino che ha già attirato l’interesse del club azzurro in passato. Amrabat era stato richiesto anche da Antonio Conte durante il suo periodo all’Inter e al Tottenham. Per accelerare la trattativa, il Napoli aveva proposto di includere nello scambio il calciatore Folorunsho. Tuttavia, la Fiorentina, proprietaria del cartellino di Amrabat, preferirebbe concludere due operazioni separate.

