Gilmour il quinto colpo in entrata: visite mediche fissate per lunedì

Il centrocampista scozzese Billy Gilmour, salvo clamorosi colpi di scena, si prepara a unirsi alla squadra di Conte.

Il Napoli continua a rinforzare il proprio organico per la stagione calcistica 2024-2025, e secondo l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, il club partenopeo ha raggiunto un accordo per il quinto acquisto estivo: Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese, 23 anni, è pronto a unirsi agli azzurri dopo Spinazzola, Rafa Marin, Buongiorno e David Neres.

“Gilmour: almeno per lui si può parlare di affare fatto, salvo colpi di scena. Sarà infatti il centrocampista scozzese, 23 anni, il quinto rinforzo – dopo Spinazzola, Rafa Marin, Buongiorno e Neres messo a disposizione di Conte dal Napoli”.

Il trasferimento di Gilmour dal Brighton è praticamente definito, con un’operazione che ammonta a 17 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche fissate per lunedì mattina.

“L’accordo con il Brighton è stato infatti praticamente raggiunto (operazione da 17 milioni, bonus compresi) e il giocatore dovrebbe sbarcare lunedì mattina in Italia per le visite mediche. Gli azzurri dovrebbero quindi avere presto a disposizione un utile alter ego in cabina di regia per Lobotka”.

La Repubblica sottolinea che l’arrivo di Gilmour non chiude necessariamente il mercato in entrata per il Napoli. Infatti, si prevede che il club possa effettuare almeno altri due acquisti, con Romelu Lukaku e un ulteriore centrocampista tra i possibili obiettivi.