Spinazzola è un nuovo giocatore del Napoli, il tweet di ADL: “Benvenuto Leonardo!”

La SSC Napoli e Aurelio De Laurentiis hanno dato il benvenuto a Leonardo Spinazzola con i soliti tweet di rito.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli ha ufficialmente annunciato l’acquisto di Leonardo Spinazzola, noto difensore con un ricco pedigree calcistico che include Juventus, Atalanta e Roma. Il club partenopeo ha condiviso la notizia attraverso i suoi canali ufficiali, confermando il trasferimento del giocatore nella sua ultima fase di mercato.

Spinazzola, figura chiave nella Nazionale Italiana durante la vittoriosa campagna di Euro 2020, è stato fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte per rafforzare la fascia della squadra azzurra. Il calciatore ha recentemente completato le visite mediche presso Villa Stuart, attestando il suo pieno ritorno alla forma fisica e la sua prontezza per scendere in campo.

Il trasferimento è stato seguito con attenzione dai tifosi partenopei, entusiasti di accogliere Spinazzola e la sua famiglia in città. Il giocatore è arrivato l’altra sera, pronto a integrarsi immediatamente con la squadra e contribuire alla prossima stagione.

Di seguito i tweet di benvenuto di De Laurentiis e della SSC Napoli: