IL MATTINO – Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis propone una soluzione

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulle condizioni relative al rinnovo dell’asso georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel mezzo di un’offerta irrefrenabile da parte del Paris Saint Germain per Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli mantiene salda la sua posizione: l’asso georgiano non è in vendita. Questo è quanto emerge dall’edizione odierna de Il Mattino, dove si fa luce sulle ultime sviluppi riguardanti il futuro dell’attaccante.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già chiarito la sua posizione, respingendo fermamente l’offerta parigina e confermando che Kvaratskhelia rimane una parte fondamentale dei piani futuri del club partenopeo. Nonostante l’interesse del PSG abbia agitato le acque, i tifosi sono ancora in attesa di conoscere il verdetto finale.

Il nuovo allenatore, Antonio Conte, non vede l’ora di iniziare a lavorare con il giocatore, intendendo discutere anche dei dettagli del suo rinnovo contrattuale. Una delle questioni chiave sarà l’introduzione di una clausola rescissoria, proposta dal presidente per placare l’entourage di Kvaratskhelia, senza compromettere la sua permanenza nel club.

Conte è determinato a gestire direttamente le questioni relative al giocatore, come dimostra il suo rifiuto di ingerenze esterne come quelle avvenute il mese scorso. Il tecnico è deciso a stabilire un rapporto diretto e professionale con il fantasista di Tblisi, assicurandosi che ogni decisione presa sia nel miglior interesse del Napoli.