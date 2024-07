Conte Impone disciplina al Napoli: focus assoluto e nessuna distrazione

Il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte ha avvisato i giocatori e stabilito regole chiare per una stagione di successo.

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha già fatto sentire la sua presenza forte e chiara tra i giocatori azzurri. Durante il primo incontro con la squadra, avvenuto ieri, Conte ha fissato linee guida ferree in vista del ritiro estivo a Dimaro, in Trentino, programmato a breve.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Kiss Kiss, Conte ha avuto scambi di parole diretti con il calciatore chiave Victor Osimhen e con gli altri membri della squadra. La priorità assoluta per il tecnico, noto per i suoi successi con Juventus e Inter, è l’assenza di distrazioni durante la preparazione fisica in vista della prossima stagione calcistica.

“Il nostro obiettivo è chiaro,” ha dichiarato Conte ai giocatori. “Voglio vedere impegno totale e concentrazione assoluta. Dobbiamo invertire la rotta dopo una stagione deludente e tornare in vetta alla classifica.”

Conte non ha intenzione di tollerare discussioni su contratti o altre questioni estranee al campo durante il ritiro. La sua decisione rappresenta un netto cambio di rotta rispetto alle controversie della stagione passata.

Il ritiro estivo a Dimaro sarà il banco di prova per il nuovo corso imposto dall’allenatore. La squadra è chiamata a rispondere con determinazione alle aspettative del tecnico e a dimostrare un’immediata coesione di gruppo.