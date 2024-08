Kvaratskhelia è a Napoli ed è carico per il Bologna. Il georgiano vuole un gol per il figlio

Kvaratskhelia, reduce dall’infortunio e dalla gioia per la nascita del figlio, è determinato a riscattarsi contro il Bologna.

Khvicha Kvaratskhelia è tornato a Napoli dopo un breve allontanamento legato alla nascita del suo primogenito, Damiane. L’entusiasmo per il nuovo arrivo nella sua vita privata non ha spento l’attenzione del calciatore per gli impegni professionali. L’azzurro, reduce da un infortunio durante la sconfitta per 3-0 contro il Verona, è pronto a rimettersi in gioco per il prossimo incontro di campionato contro il Bologna.

Durante la partita contro l’Hellas Verona, Kvaratskhelia aveva iniziato come titolare, ma è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un problema fisico. La sua assenza ha pesato sul Napoli, che ha faticato a creare opportunità di gol significative dopo il suo uscita. Il sostituto, Giacomo Raspadori, non è riuscito a impattare positivamente sulla gara, lasciando il Napoli in difficoltà.

Fortunatamente per la squadra di Antonio Conte, l’infortunio di Kvaratskhelia sembra essere alle spalle. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è tornato a Napoli e si è subito messo a disposizione dell’allenatore, dimostrando una determinazione rinnovata. “Papà Khvicha è tornato a Napoli, felice come non mai dopo la nascita di Damiane, e ora è pronto a dare il massimo in vista della sfida contro il Bologna,” scrive il quotidiano sportivo. “Kvara è pronto e carico, e ha tutta l’intenzione di segnare un gol per il suo piccolo.”