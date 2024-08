Napoli, quattro nomi in uscita: Cheddira vicino all’Espanyol

Il Napoli lavora per soddisfare le richieste di Antonio Conte, con Zerbin, Ngonge e Folorunsho tra i principali nomi in uscita.

Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, sta lavorando alacremente per soddisfare le richieste del tecnico Antonio Conte. L’obiettivo è duplice: assicurare nuovi rinforzi alla squadra e finalizzare diverse cessioni per alleggerire la rosa.

Tra i movimenti più rilevanti, il futuro di Walid Cheddira sembra essere sempre più vicino all‘Espanyol. L’attaccante marocchino ha espresso gradimento per questa destinazione, e la trattativa è in fase avanzata. Inoltre, il ritorno di Alessio Zerbin al Monza è quasi concluso, ma questa volta con una formula diversa dal prestito secco.

Altre trattative in corso riguardano Cyril Ngonge e Michael Folorunsho. La Lazio ha mostrato un forte interesse per Ngonge, che nei giorni scorsi era stato accostato anche alla Fiorentina. Per Folorunsho, l’opzione Fiorentina è sul tavolo, sebbene non sia necessariamente legata a uno scambio con il giocatore del Verona, Amrabat.

Le operazioni di mercato in uscita sono fondamentali per il Napoli per liberare spazio salariale e finanziare gli investimenti in nuovi giocatori. Con queste cessioni in vista, la società di Aurelio De Laurentiis spera di ottenere risorse preziose per rinforzare ulteriormente la squadra e rispondere alle esigenze di Conte.