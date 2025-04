ULTIM’ORA RUSSELL: correrà con una nuova macchina | Le immagini dopo l’accordo

Clamorose novità per il pilota della Mercedes: viene fuori l’accordo totale per correre con una nuova macchina.

George Russell è uno dei volti più interessanti del panorama automobilistico mondiale. Nato a King’s Lynn il 15 febbraio 1998, ha saputo farsi strada tra i grandi della Formula 1 grazie a una carriera costruita con talento, dedizione e una crescita costante. Campione della GP3 Series nel 2017 e della Formula 2 nel 2018, il pilota britannico ha esordito in Formula 1 con la Williams nel 2019, dimostrando sin da subito velocità e maturità.

Dal 2022 corre ufficialmente per la Mercedes-AMG Petronas, la stessa scuderia con cui aveva già impressionato nel Gran Premio di Sakhir 2020, sostituendo Lewis Hamilton.

Da allora, il numero 63 non è più solo un numero di gara, ma un simbolo di grinta e determinazione. Russell ha saputo affermarsi come uno dei piloti più promettenti della nuova generazione, capace di battagliare ad armi pari con i migliori del circuito.

Nella stagione in corso, le aspettative sono alte: con un’auto rinnovata e una squadra che punta forte sul futuro, Russell ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ma la notizia che sta facendo discutere i fan in queste ore non riguarda solo la pista…

Una Mercedes da sogno

Tra un test e l’altro, George Russell ha deciso di concedersi un piccolo lusso. Anzi, un super-lusso. Il pilota britannico è stato infatti protagonista di un evento riservato in cui ha ufficializzato l’arrivo della sua nuova auto personale: la Mercedes-AMG One, un vero e proprio mostro da strada con DNA da Formula 1.

Dalle prime indiscrezioni, la vettura – prodotta in soli 275 esemplari – è in grado di sprigionare oltre 1000 cavalli, grazie al motore ibrido derivato direttamente dalla monoposto di F1. Una scelta che riflette perfettamente lo stile e la filosofia di Russell: velocità, potenza, tecnologia all’avanguardia. Non un semplice mezzo di trasporto, ma una dichiarazione d’intenti. Il prezzo? Supera i 2,5 milioni di euro. Ma per un pilota che vive a oltre 300 km/h, è probabilmente il minimo sindacale per divertirsi lontano dai circuiti.

Stessa anima, due mondi diversi

Chi lo ha visto dal vivo racconta di una scena da film: George Russell, tuta Mercedes e sorriso smagliante, mentre posa accanto al suo nuovo bolide. E in effetti la AMG One rappresenta più di un semplice acquisto. È l’unione perfetta tra la sua identità di pilota e quella, sempre più consolidata, di icona di stile.

Con questa mossa, Russell dimostra di voler portare lo spirito della Formula 1 anche nella vita quotidiana. E non è un caso che abbia scelto proprio l’auto più vicina, per prestazioni e struttura, a una vera monoposto. Una scelta che esalta la passione per la guida estrema e, al tempo stesso, sottolinea il forte legame con la casa di Stoccarda. La Mercedes-AMG One è, in un certo senso, il simbolo perfetto di ciò che George Russell rappresenta oggi: un talento puro, ma anche un uomo consapevole del proprio ruolo nel mondo dello sport e del motorsport.