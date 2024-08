KISS KISS – Calciomercato Napoli, Bove apre al trasferimento al club azzurro: settimana prossima decisiva

Il centrocampista della Roma Edoardo Bove ha dato segnali positivi verso il Napoli: Manna e Conte pronti a finalizzare l’accordo.

La sessione estiva del calciomercato si avvicina al suo culmine e il Napoli, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Giovanni Manna, sta concentrando i suoi sforzi su possibili rinforzi per il centrocampo. Tra i nomi più discussi nelle ultime settimane spicca quello di Edoardo Bove, giovane talento della Roma.

Bove: “Sì” al Napoli?

Secondo le ultime notizie diffuse dalla radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, Bove avrebbe dato segnali positivi riguardo a un possibile trasferimento al Napoli. L’emittente radiofonica ha aggiornato i tifosi azzurri attraverso i propri profili social, sottolineando che la prossima settimana sarà decisiva per il futuro del calciatore.

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, sembra favorevole all’idea di avere Bove nel suo schema tattico e, secondo fonti interne al club, ha espresso un parere positivo sull’acquisto del centrocampista italiano.

Oltre al possibile arrivo di Bove, Manna è attivamente coinvolto nelle trattative per il centravanti belga Romelu Lukaku, attualmente in forza al Chelsea. L’obiettivo principale rimane quello di soddisfare le richieste di Conte e migliorare le opzioni a disposizione del tecnico per la nuova stagione.

Se l’accordo si concretizzerà, Bove rappresenterebbe un rinforzo significativo per il centrocampo del Napoli, offrendo qualità e versatilità al reparto. I tifosi del Napoli sono in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che la trattativa si chiuda positivamente nei prossimi giorni.

Rimanete aggiornati con noi per le ultime novità sul calciomercato e altre notizie sul Napoli.