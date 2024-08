Nappoli-Bologna, tre novità dal primo minuto: Buongiorno recupera

Conte valuta diversi cambi per la sfida tra Napoli e Bologna: Buongiorno rientra in difesa, ballottaggio tra Raspadori e Simeone.

Il Napoli, dopo la deludente sconfitta contro il Verona, è pronto a riscattarsi nella prossima partita casalinga contro il Bologna. Domenica, allo stadio Diego Armando Maradona, l’allenatore Antonio Conte ha in mente importanti cambiamenti per la formazione partenopea, con tre novità rispetto alla gara precedente.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Conte intende apportare modifiche significative alla squadra, con due cambi in difesa e uno in attacco. La principale novità riguarda il recupero di Buongiorno, che partirà titolare nella difesa a tre. Il difensore, che aveva dovuto saltare la trasferta al Bentegodi a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, ha mostrato notevoli miglioramenti e sembra pronto a riprendere il suo posto in campo.

Oltre a Buongiorno, ci sarà anche Olivera tra i titolari. In attacco, il ballottaggio è aperto tra Raspadori e Simeone, con l’attaccante ex Sassuolo al momento in vantaggio.

In panchina, potrebbero trovare spazio Juan Jesus, Spinazzola e Simeone, mentre il nuovo acquisto Neres è ancora da valutare. Il brasiliano potrebbe esordire dall’inizio o essere utilizzato a partita in corso, a seconda delle necessità tattiche di Conte.