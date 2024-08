Scambio Zalewski-Ngonge: il Napoli ci pensa, tifosi azzurri furiosi. Il retroscena

La Roma offre Zalewski al Napoli per Ngonge più conguaglio. Conte approva, ma i tifosi azzurri ricordano il coro “Vesuvio erutta”.

Il calciomercato regala sempre colpi di scena, e l’ultimo potrebbe coinvolgere Napoli e Roma in uno scambio inaspettato. Secondo Sky Sport, l’esterno italo-polacco Nicola Zalewski sarebbe stato offerto al Napoli in cambio del cartellino di Cyril Ngonge, più un conguaglio economico a favore dei partenopei.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, ha rivelato sul suo sito ufficiale:

“Continuano i contatti tra Roma e Napoli. Ora lo scambio più caldo è quello tra Ngonge e Zalewski a titolo definitivo con conguaglio in favore del club azzurro. L’esterno italo-polacco piace molto a Conte, che lo vorrebbe con sé al Napoli”.

Di Marzio ha poi aggiunto: “Ngonge, invece, sarebbe ideale per completare l’attacco della squadra di De Rossi, giocatore in grado di ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo”.

Tifosi del Napoli contro Zalewski

La trattativa sembra essere in fase avanzata, con Antonio Conte che avrebbe già dato il suo assenso per l’arrivo di Zalewski in maglia azzurra. Tuttavia, non mancano le complicazioni: Ngonge piace anche alla Lazio di Baroni, che insiste per averlo.

Il possibile scambio sta generando reazioni contrastanti tra i tifosi del Napoli; molti sono in rivolta sui social. Non hanno dimenticato un episodio controverso che vide Zalewski protagonista a Ibiza, dove fu ripreso mentre intonava il coro “Vesuvio erutta” insieme ad alcuni amici.

Nonostante le polemiche, le due società continuano a lavorare per trovare un accordo. Zalewski è il nome gradito dal club partenopeo e da mister Antonio Conte, che avrebbe dato il suo assenso per averlo in maglia azzurra.