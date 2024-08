Conte carica il Napoli: “Gruppo solido, serve unità per superare le difficoltà”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte parla alla vigilia della sfida contro il Bologna, chiedendo fiducia e supporto per la squadra.

Alla vigilia di Napoli-Bologna, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa da Castel Volturno, affrontando diversi temi. Il tecnico salentino ha analizzato la sconfitta contro il Verona, la preparazione per il Bologna e le aspettative per la prossima sfida al Maradona.

Conte sulla partita Napoli-Bologna e l’importanza dei tifosi

Aprendo la conferenza, Conte ha subito focalizzato l’attenzione sulla sfida imminente contro il Bologna:

“Io voglio parlare del Bologna, come sapete, è una partita… sapete cosa ha fatto l’anno scorso. Incentriamo tutto sul discorso partita, è più importante per me! E’ un’ottima squadra, in Champions con 15 punti sopra.

L’ultima hanno vinto al Maradona e ci deve far capire la difficoltà. E’ una squadra fisica, intensa, esterni forti uno contro uno ed in ripartenza, servirà attenzione.

E’ una gara che deve essere giocata al 110%, tutto l’ambiente ed il Maradona stesso faccia il Maradona. I ragazzi hanno bisogno di sentire fiducia, tutti hanno bisogno di questo!”

L’analisi di Conte sulla sconfitta Napoli-Verona

Il tecnico del Napoli ha poi analizzato la recente sconfitta contro il Verona:

“Pure col Verona vanno divise le due partite, nel primo tempo il Napoli ha fatto il Napoli, ha comandato, non hanno mai tirato ed abbiamo creato delle situazioni ma senza riuscire a fare gol.

E’ un po’ quello che vorremmo fare, nel secondo invece è stato tutto diverso, sembrava essere tornati all’anno scorso e non essere la prima giornata. Il secondo tempo dà preoccupazione, ha risvegliato vecchi scheletri ed è inevitabile a fine partite essere delusi per ciò che avevamo proposto, anche in rapporto al lavoro che facciamo ogni giorno.”

Conte sulla fiducia nel gruppo Napoli

Conte ha sottolineato la sua fiducia nel gruppo storico del Napoli:

“Io posso dire che la rinascita l’ho basata su un gruppo storico di 10-12 giocatori, hanno scritto una pagina importante di storia e devo dire che sono ragazzi super perbene, li vedi allenarsi e c’è poco da dire, c’è grande applicazione, voglia, entusiasmo, responsabilità, sono i primi ad aver capito il disagio anche di quel secondo tempo. La base è solida, io so di averlo, sono professionisti che hanno a cuore Napoli, ho fiducia in loro e loro in me.”

Nuovi acquisti: Neres e Rafa Marin

Riguardo al nuovo acquisto Neres, Conte ha commentato:

“Ha grande qualità, fantasia, bravo ad attaccare lo spazio che a fare assist e gol. Può giocare sia nella posizione di Politano che di Kvara, è quella la sua posizione.”

Su Rafa Marin, ha aggiunto:

“E’ un giovane, ha avuto l’esperienza importante con l’Alaves, sta migliorando, ha prospettive, l’abbiamo preso anche per farlo crescere, mi aspetto che cresca, è un ragazzo serio che ha voglia di migliorare, sta sul pezzo”.

Le aspettative di Conte per Napoli-Bologna

Riguardo alle aspettative per la partita contro il Bologna, Conte ha dichiarato:

“Capisco le difficoltà, il secondo tempo di Verona può lasciare strascichi, ma non abbiamo tempo in campo e sugli spalti. C’è una partita importante, 3 punti, e tutti dobbiamo dare un segnale.

Non mettiamo la testa sotto la sabbia pensando che in 7 giorni tutto rifiorisca, ma se saremo tutti uniti nelle difficoltà, allora avremo possibilità di uscirne anche vittoriosi.”

Conte sulle Dimissioni

“A prescindere da quello che possa accadere sul mercato ho preso un impegno morale e umano con Napoli e tifosi napoletani. Ho sentito affetto e partecipazione nei miei confronti, senza aver dato ancora nulla.

Ho preso un impegno umano nei confronti anche dei calciatori sui quali voglio ricostruire questo progetto. Calciatori che, viste delle sirene di mercato, potevano anche andare da altre parti.

Quest’anno sarò qui, a testa bassa, a lavorare a fare tutto il possibile e l’impossibile per riportare il Napoli dove merita. Portiamo un po’ di pazienza e postività”.

Non ci sono m…e nel mio gruppo

“Nel calcio puoi trovare, alle volte, delle m…e. Invece, questi sono ragazzi perbene e con questo tipo di ragazzi, seri, puoi uscire da queste situazioni. Essere perbene non vuol dire non combattere. Parlavo di valori umani. Torneremo a essere competitivi. Non so quanto tempo ci vorrà, settimane o anni, ma ci riusciremo”.

L’appello di Conte ai tifosi del Napoli

“Nessuno toglierà mai al Napoli l’entusiasmo dei napoletani. Dopo l’anno scorso ci può essere un pregiudizio, ma domani dal primo secondo il tifoso napoletano ci starà vicino. I ragazzi ne hanno bisogno perché in sette giorni le cose non possono rifiorire. Se saremo uniti ci saranno molte più probabilità di uscirne presto”.