Debutto shock per il Napoli di Conte: il Verona vince 3-0

Il Napoli di Antonio Conte crolla all’esordio in Serie A: 3-0 per il Verona. Rocha Livramento e Mosquera i marcatori.

VERONA-NAPOLI: Un primo tempo illusorio

Il Napoli ha iniziato la partita con un ritmo controllato, creando alcune occasioni da gol con Anguissa e Kvaratskhelia tra i più attivi. Tuttavia, la sfortuna si è abbattuta sugli azzurri poco prima dell’intervallo, quando Kvaratskhelia è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico, probabilmente un giramento di testa dovuto a un colpo ricevuto a inizio partita.

Il crollo nella ripresa

Il secondo tempo si è aperto nel peggiore dei modi per il Napoli. Al 50° minuto, Rocha Livramento ha sbloccato il risultato per il Verona, anticipando Juan Jesus (schierato al posto dell’acciaccato Buongiorno) e battendo Meret. Nonostante i tentativi di reazione, tra cui una traversa colpita da Anguissa, il Napoli non è riuscito a trovare il pareggio.

Mosquera, l’incubo del Napoli

A complicare ulteriormente la situazione per gli azzurri ci ha pensato Mosquera. Entrato dalla panchina, l’attaccante del Verona ha realizzato una doppietta letale. Prima ha sfruttato un passaggio filtrante di Duda per siglare il 2-0, poi ha chiuso definitivamente i conti nel recupero con il gol del 3-0.

Le conseguenze della sconfitta

Questa pesante sconfitta solleva già i primi dubbi sul nuovo corso del Napoli targato Conte. L’allenatore leccese dovrà lavorare duramente per risollevare il morale della squadra e correggere gli errori evidenziati in questa prima uscita. D’altro canto, il Verona di Paolo Zanetti si gode momentaneamente la vetta solitaria della classifica.

Cosa ne pensate di questo esordio shock del Napoli? Credete che Conte riuscirà a rimettere in carreggiata la squadra? E quanto peserà l’infortunio di Kvaratskhelia? Fateci sapere le vostre opinioni e continuate a seguire napolipiu.com per tutte le analisi post-partita e gli aggiornamenti sulla situazione in casa Napoli!