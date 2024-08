Verona-Napoli: probabili formazioni, Conte punta su Raspadori e Juan Jesus

Verona-Napoli: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming. Conte sceglie il 3-4-2-1 con Raspadori centravanti. Tutte le novità per l’esordio in Serie A.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto per l’esordio in Serie A 2024/25. Gli azzurri affronteranno l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi, in una sfida che segna l’esordio di conte con i partenopei in serie A.