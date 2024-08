Napoli, dieci giocatori sul mercato: da Mario Rui a Osimhen, tutti i nomi

I nomi dei giocatori sul mercato

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, i giocatori che il Napoli è pronto a cedere sono: Mario Rui, Mezzoni, Folorunsho, Gaetano, Iaccarino (in prestito), Saco (in prestito), Zerbin, Ngonge, Cheddira e Osimhen. Una lista che comprende sia giovani promesse che giocatori affermati, segno di una strategia di mercato ad ampio raggio.

Il caso Osimhen

Tra i nomi in lista, spicca quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano rappresenta la situazione più complessa e potenzialmente remunerativa per il club. Il presidente Aurelio De Laurentiis punta a incassare almeno 100 milioni di euro dalla sua cessione, ma al momento la trattativa sembra essere in una fase di stallo, causando non poco rammarico alla dirigenza azzurra.

Le strategie del Napoli

La decisione di mettere sul mercato un numero così elevato di giocatori suggerisce una volontà di rinnovamento profondo della rosa. Il Napoli sembra intenzionato a fare cassa per poi reinvestire sul mercato in entrata, puntando forse su profili più adatti al progetto tecnico attuale.

