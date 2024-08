SKY – Verona-Napoli, Buongiorno rientra. Spunta un’altra novità in difesa

Buongiorno torna titolare in difesa, mentre Conte deve decidere se schierare Raspadori o Simeone in attacco per la prima del Napoli.

Oggi alle 18:30, il Napoli esordirà ufficialmente nella Serie A 2024-2025 con la sfida contro il Verona, un match che promette scintille e grande attesa.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, deve ancora sciogliere alcuni nodi riguardo la formazione titolare. In particolare, il ballottaggio in attacco è il tema principale: secondo le ultime indiscrezioni, Giacomo Raspadori è attualmente in vantaggio su Giovanni Simeone per il ruolo di centravanti.

In difesa, il rientro di Alessandro Buongiorno rappresenta una nota positiva per la squadra. L’ex difensore del Torino è pronto a riprendere il suo posto come centrale nella retroguardia del Napoli, garantendo così maggiore solidità al reparto difensivo.

Probabile Formazione del Napoli

Rispetto all’ultimo incontro contro il Modena, la difesa del Napoli potrebbe vedere alcune novità: Amir Rrahmani potrebbe essere schierato come braccetto di destro, con Giovanni Di Lorenzo che assumerebbe un ruolo più alto come quinto a destra. Sulla fascia sinistra, Leonardo Spinazzola sarà probabilmente titolare, mentre Mathias Olivera completerà la difesa come braccetto di sinistra. Di seguito la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori (Simeone).