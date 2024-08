Calciomercato Napoli, Gilmour spinge per il trasferimento: Manna continua le trattative con il Brighton

Il centrocampista scozzese Billy Gilmour desidera fortemente il trasferimento a Napoli, ma l’accordo tra i club è ancora lontano.

Il calciomercato del Napoli è in fermento e il futuro di Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton, potrebbe essere deciso nei prossimi giorni. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore ha espresso il forte desiderio di trasferirsi al Napoli, attirato dall’opportunità di vivere una nuova avventura nella Serie A.

Billy Gilmour ha manifestato il suo entusiasmo per il trasferimento e ha chiarito che il Napoli è la sua destinazione preferita. Tuttavia, nonostante il desiderio del calciatore e l’intensificazione dei colloqui, l’accordo tra il club partenopeo e il Brighton non è ancora stato raggiunto.

La situazione è in continua evoluzione. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sta lavorando incessantemente per chiudere l’affare. Nonostante l’importanza del giocatore per il Brighton, come dimostrato dalla sua recente partecipazione nella partita contro l’Everton, Manna è determinato a portare Gilmour al Napoli il prima possibile. La prestazione del centrocampista scozzese, entrato in campo all’82′ contro l’Everton, evidenzia il suo ruolo cruciale per il Brighton, ma non sembra scoraggiare il Napoli nella sua corsa per assicurarselo.

Le prossime settimane saranno decisive per la conclusione di questa trattativa. I tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio stanno attendendo con interesse aggiornamenti su eventuali sviluppi che potrebbero sbloccare l’affare e vedere Gilmour indossare la maglia azzurra.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa e altre trattative di calciomercato.