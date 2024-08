Pedullà: “Dopo Neres il Napoli vicino anche Gilmour. Le utlime su Osimhen-Lukaku”

Alfredo Pedullà rivela: Neres verso il Napoli, Gilmour in arrivo. Osimhen-Lukaku in stallo, PSG sullo sfondo. Le ultime sul mercato del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, fa il punto sul mercato del Napoli. Tra arrivi imminenti e trattative in corso, gli azzurri si preparano a una settimana cruciale.

Neres a un passo: visite dopo il weekend

Pedullà conferma l’imminente arrivo di David Neres:

“David Neres viaggia velocemente verso il Napoli, le recenti ammissioni di Schmidt (allenatore del Benfica) non hanno fatto che confermare la chiusura imminente com’era chiaro da giorni. Operazione da circa 28 milioni, visite dopo il weekend.”

Gilmour in pugno: si lavora con il Brighton

Il giornalista rivela un altro colpo vicino alla chiusura:

“Ma il Napoli non si ferma qui, ha in pugno il centrocampista Billy Gilmour del Brighton, dopo il suo sì confida di trovare tutte le intese con il club inglese.”

Osimhen-Lukaku: l’incastro che blocca il mercato

Pedullà sottolinea l’importanza di sbloccare la trattativa Osimhen-Lukaku:

“Serve chiudere l’incastro Lukaku-Osimhen con il Chelsea in modo da poter agire su McTominay che è un obiettivo concreto alla luce dei continui contatti con la sua agenzia. Gli accordi con il Chelsea ancora non ci sono, il Paris Saint-Germain resta sullo sfondo (ieri si è infortunato Gonçalo Ramos) e non va trascurato fino alla conclusione di quest’interminabile film.”

Conte parte senza Lukaku: le prospettive

Il giornalista conclude con una nota sulla situazione di Conte:

“Intanto, il campionato di Conte parte senza Romelu, non proprio il massimo.”

Il mercato del Napoli entra dunque in una fase cruciale. Mentre Neres e Gilmour sembrano vicini, la questione Osimhen-Lukaku resta il nodo da sciogliere. Conte si prepara all’esordio in campionato con una rosa ancora incompleta, sperando in sviluppi positivi nelle prossime settimane.