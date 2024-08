Lukaku-Osimhen, trattativa in stallo: il PSG prepara la “beffa”?

Napoli-Chelsea, distanza per Lukaku-Osimhen. Il PSG pronto all’affondo per il nigeriano. Al-Khelaifi potrebbe beffare ADL.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – L’intrigo Lukaku-Osimhen continua a tenere con il fiato sospeso il Napoli e Antonio Conte. Mentre si cerca una soluzione che accontenti tutti, il PSG potrebbe inserirsi a sorpresa per Osimhen.

Manna torna dall’Inghilterra: nuova fase di stallo

Il Mattino riporta gli ultimi sviluppi dopo il rientro del ds Manna dall’Inghilterra:

“Intanto il diesse Manna è rientrato dalla trasferta in Inghilterra con qualche certezza in più ed una nuova fase di stallo per quanto riguarda l’operazione Lukaku-Osimhen. Non ci sarebbe (ancora) intesa sulle valutazioni economiche dei due giocatori, sebbene i due club abbiano urgenza di sbloccare l’impasse.”

Osimhen-PSG: l’intesa e la possibile mossa di Al-Khelaifi

Il quotidiano rivela un retroscena sull’accordo tra Osimhen e il PSG, e una possibile strategia del club parigino:

“C’è anche una certa reticenza dello stesso attaccante nigeriano che ha da tempo un’intesa con il Psg a suon di milioni (11 a stagione). C’è anche da aspettarsi un nuovo affondo del club transalpino sul gong di mercato: in quel caso però non è da escludere che il magnate qatariota Nasser Al-Khelaifi possa addirittura abbassare la richiesta iniziale (di circa 90 milioni di euro) che finora non aveva soddisfatto De Laurentiis.”

La situazione di mercato del Napoli

Il Napoli si trova ora in una situazione delicata. Da un lato, la trattativa con il Chelsea per lo scambio Lukaku-Osimhen sembra arenata per questioni economiche. Dall’altro, il rischio di perdere Osimhen a cifre inferiori a quelle inizialmente richieste diventa concreto, con il PSG pronto ad approfittarne.

Conte e la dirigenza azzurra dovranno valutare attentamente le prossime mosse. L’eventuale partenza di Osimhen senza l’arrivo di Lukaku potrebbe complicare i piani tattici del tecnico pugliese per la nuova stagione.

I tifosi del Napoli attendono con ansia sviluppi, sperando in una risoluzione positiva che possa rafforzare la squadra in vista del campionato ormai alle porte.