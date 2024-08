Verona-Napoli, Conte lascia a casa quattro giocatori: ecco i non convocati

Conte lascia fuori Osimhen, Folorunsho, Gaetano e Mario Rui: non convocati per la sfida tra Verona e Napoli.

Il Napoli, pronto a debuttare nella nuova stagione di Serie A, affronta oggi il Verona al Bentegodi con una formazione rimaneggiata. L’allenatore Antonio Conte ha deciso di escludere dalla lista dei convocati ben quattro giocatori per la trasferta in Veneto.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli non potrà contare su Osimhen, Folorunsho, Gaetano e Mario Rui. La decisione di Conte arriva in un momento particolarmente delicato, dopo le recenti dichiarazioni dell’allenatore riguardanti il mercato e le strategie della squadra.

Il club azzurro, che ha lasciato Napoli ieri per raggiungere Verona, non ha ufficializzato la lista dei convocati fino alla vigilia della partita. Una scelta che potrebbe indicare che le esclusioni sono legate a questioni di mercato piuttosto che a motivi strettamente tecnici o fisici. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“Nella giornata di ieri il club azzurro, dopo lo sfogo di Antonio Conte in conferenza stampa, non ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta in Veneto. Sono quattro gli azzurri che l’allenatore salentino non ha inserito nell’elenco per la spedizione al Bentegodi: Osimhen, Folorunsho, Gaetano e Mario Rui. Evidentemente tutti per motivi di mercato”.

Con la sfida di oggi che segna l’inizio della nuova stagione calcistica, tutti gli occhi sono puntati su come il Napoli affronterà l’Hellas Verona senza i quattro calciatori chiave. La partita di oggi non sarà solo un test cruciale per le ambizioni del Napoli, ma anche un banco di prova per l’abilità di Conte di gestire una squadra in fase di trasformazione.

Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa e altre notizie dalla Serie A.