Conte: “Mercato, difficoltà enormi. Difficile convincere i giocatori a venire in un Napoli senza coppe”

Antonio Conte ammette le sfide economiche e la difficoltà nel completare la campagna acquisti nel Napoli.

Durante la conferenza stampa tenutasi oggi a Castel Volturno, Antonio Conte ha affrontato con sincerità le sfide che il Napoli sta affrontando nel calciomercato estivo. L’allenatore partenopeo ha sottolineato le limitazioni imposte dalle attuali condizioni economiche e le difficoltà nel completare la campagna acquisti.

“Il mercato del Napoli sta vivendo un momento complesso,” ha dichiarato Conte. “Siamo vincolati da parametri economici severi: i costi e gli ingaggi sono sotto scrutinio e la mancanza di competizioni europee rappresenta un handicap notevole per attrarre nuovi giocatori.”

Conte ha spiegato che il club sta cercando soluzioni per fare fronte a queste difficoltà, ammettendo che non è possibile risolvere tutti i problemi in un solo mercato. “Dobbiamo concentrarci sul necessario, cercando di ottimizzare le risorse,” ha aggiunto. “Le uscite di giocatori stanno avvenendo solo in prestito e non portano entrate significative. Ci aspettavamo introiti dalla situazione di Osimhen, ma comprendiamo le difficoltà attuali.”

L’allenatore ha espresso la sua frustrazione per la situazione, ma ha anche ribadito la sua determinazione. “Non mi è passata la voglia; anzi, sono ancora più motivato e determinato di prima,” ha detto Conte. “Proverò a trasmettere questa energia ai giocatori e sono qui per supportare il club in ogni modo possibile.”

Il Napoli, dunque, si trova a fare i conti con un mercato estivo che non sembra offrire le risposte sperate, mentre Conte resta un sostenitore fervente della causa, pronto a lavorare con le risorse disponibili per portare il club verso i suoi obiettivi.