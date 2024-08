Verona e Napoli uniti per Giuliano Giuliani: spunta l’iniziativa dei due club

Verona e Napoli si uniscono in un omaggio speciale al portiere che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano.

Quella di domenica sarà una giornata speciale per il calcio italiano. Hellas Verona e Napoli, due delle squadre protagoniste della Serie A, daranno il via alle loro stagioni con un incontro che trascende il semplice calcio. In occasione della 34esima stagione dell’Hellas Verona e della 79esima del Napoli, le due squadre celebreranno il ricordo di Giuliano Giuliani, storico portiere che ha indossato le maglie di entrambe le società.

Giuliano Giuliani, noto per la sua carriera brillante negli anni ’80, sarà omaggiato con un momento speciale prepartita. Allo stadio ‘Bentegodi’ sarà presente la figlia Gessica, che riceverà una maglia commemorativa da entrambe le squadre in segno di rispetto e ammirazione. Questo gesto rappresenta una fusione di storie e valori condivisi tra le due società e una celebrazione della carriera e della persona di Giuliani.

Giuliani, nato a Roma nel 1958, ha iniziato la sua carriera calcistica nel Como nel 1980 e ha raggiunto l’apice con Hellas Verona e Napoli. Con l’Hellas Verona, Giuliani ha conquistato il titolo di Campione d’Italia nel 1985, mentre con il Napoli ha vinto uno Scudetto e una Coppa UEFA. Il suo contributo alla squadra azzurra è stato significativo, contribuendo alle vittorie e portando la maglia Azzurra anche alle Olimpiadi di Seul del 1988.

Nonostante il suo successo sul campo, Giuliani era conosciuto per la sua riservatezza e la sua natura umile. Paolo Tomaselli, nel libro Giuliano Giuliani, più solo di un portiere, e il documentario di Sky L’uomo della domenica di Giorgio Porrà hanno riportato alla luce la sua storia, spesso trascurata, raccontando non solo il calciatore, ma anche l’uomo che ha vissuto in silenzio e con dignità.

La celebrazione di domenica sarà una testimonianza del rispetto e dell’affetto che Giuliani ha suscitato nei suoi ex club e nei tifosi. Questo omaggio non solo onora la memoria di un grande sportivo, ma sottolinea anche il valore umano e la resilienza che hanno contraddistinto la sua vita.