Pistocchi smonta Conte: “Il problema è il 4-3-3? Conte ha la memoria corta o selettiva”

Il giornalista analizza le dichiarazioni di Conte in conferenza e presenta le statistiche della scorsa stagione.

In seguito alle recenti dichiarazioni di Antonio Conte sulla presunta inefficacia del modulo 4-3-3, il giornalista Maurizio Pistocchi ha deciso di rispondere con una dettagliata analisi. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Napoli aveva messo in discussione l’efficacia di questo schema tattico, sostenendo che esso non ha portato i risultati sperati. Pistocchi, però, ha smontato le affermazioni di Conte con una serie di dati e statistiche.

Sul suo profilo X, Pistocchi ha dichiarato: “Conte ha la memoria corta, o forse solo selettiva. Il Napoli ha ottenuto significativi risultati con il 4-3-3 in passato. Sotto la guida di Maurizio Sarri, il Napoli ha conquistato due secondi posti e un terzo posto. Con Carlo Ancelotti, un secondo posto. E con Luciano Spalletti, un secondo posto e uno scudetto. È vero, l’anno scorso il Napoli ha concluso al decimo posto, ma non è tutta la storia.”

Pistocchi ha poi approfondito le statistiche della scorsa stagione, rivelando che, nonostante il decimo posto, il Napoli ha dominato in vari aspetti del gioco. “Il Napoli ha avuto il miglior possesso palla, il maggior numero di tiri in porta e ha attaccato più di tutte le altre squadre. Il portiere ha effettuato meno parate di tutti (solo 80). Tuttavia, la squadra ha segnato 55 gol, 22 in meno rispetto alla stagione precedente, e ne ha subiti 48, 20 in più rispetto all’anno precedente. Questo dimostra che i problemi erano legati agli errori individuali e alla qualità dell’organico, non al modulo di gioco.”

Concludendo, Pistocchi ha sottolineato come le criticità del Napoli non possano essere attribuite esclusivamente al 4-3-3, ma piuttosto a problematiche interne legate alla performance dei singoli giocatori e alla gestione dell’organico.