Conte non nasconde la verità: “Il Napoli è quasi all’anno zero, mi aspettavo di meglio”

Alla vigilia dell’esordio in Serie A, Conte critica il mercato e la rosa, ammettendo che la squadra dovrà affrontare grosse difficoltà.

Nel consueto appuntamento con i media alla vigilia dell’esordio in Serie A, Antonio Conte non ha risparmiato dure parole per descrivere la situazione attuale del Napoli. Il tecnico azzurro, visibilmente sincero e critico, ha condiviso le sue preoccupazioni in merito al mercato e alla rosa a disposizione, tracciando un quadro che non promette sorprese positive.

“Siamo quasi all’anno zero”

Durante la conferenza stampa odierna, Conte ha espresso delusione riguardo al lavoro svolto nel precampionato e al mercato estivo. “Mi aspettavo molto di meglio, credevo di trovare sorprese positive perché non si poteva buttare tutto quello dell’anno scorso, ma ho avuto difficoltà a trovarne”, ha dichiarato l’allenatore, sottolineando il divario tra le aspettative e la realtà.

Mercato e difficoltà in arrivo

Il mercato estivo, secondo Conte, ha visto il Napoli protagonista di una serie di cessioni, con la squadra che ha venduto decine di giocatori senza riuscire a sostituirli con rinforzi adeguati. “Stiamo vendendo decine di giocatori, mentre le altre squadre hanno situazioni consolidate: loro hanno venduto qualcuno ed hanno preso giocatori importanti sul mercato”, ha spiegato il mister, evidenziando un evidente squilibrio rispetto alle altre formazioni.

La sfida del campionato

Guardando al futuro immediato, Conte è realistico riguardo alle difficoltà che la sua squadra dovrà affrontare. “So che incontreremo delle grosse difficoltà. Non ci fasciamo la testa prima, ma è bene sapere a cosa andiamo incontro. Dobbiamo essere più cazzuti e fare più del nostro meglio: cercherò di trasmettere questo mio pensiero alla squadra”, ha affermato, promettendo impegno e determinazione.

L’allenatore del Napoli si prepara ad affrontare la stagione con una consapevolezza ben chiara delle sfide che lo attendono, mentre la tifoseria azzurra si interroga su come la squadra reagirà a queste difficoltà iniziali. L’esordio in Serie A contro l’Hellas Verona sarà il primo test per verificare se la squadra riuscirà a superare le avversità e dimostrare il proprio valore nonostante le criticità emerse.